“Criminalità e mafia | fuori dalle Istituzioni chi fa da tramite”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSulla scorta degli ultimi fatti di Caivano la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie è pronta ad istituire un Comitato che si occuperà speficatamente delle infiltrazioni nei Comuni e quindi nelle. Lo annuncia il Presidente dell’organismo parlamentare di controllo, onorevole Chiara Colosimo, questo pomeriggio ad Avellino ad un convegno organizzato nell’ambito delle iniziative in corso in memoria del Giudice Rosario Livatino (LEGGI QUI). “Dobbiamo dire con molta chiarezza – prosegue la Colosimo- che chi fa dacon ladentro ledeve essere sbattutoe non può tornare mai più a sederci. E poi non bisogna sottovalutare nemmeno la parte amministrativa e tecnica che spesso nei Comuni fa da ...