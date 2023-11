“Cresce la paura” | Ghetto di Roma | sfregio antisemita nel cuore della comunità ebraica

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 9 novembre 2023) Scritte antisemite nelebraicoAlcune scritte contro Israele sono comparse nelebraico, in centro a. Una Stella di David, il segno uguale e la svastica nazista. Questi segni sono comparsi sui muri del Quartiere Ebraico e in alcune zone di Trastevere. I murales sono apparsi in piazza di Monte Savello, in via di Monte Savello e in piazza delle Cinque Scole, a poca distanza dal Tempio MaggioreCapitale.Leggi anche: Israele, Biden: nessuna possibilità di cessate il fuoco a Gaza Sulla comparsa dei segni indagano i carabinieri. Nei giorni scorsi nella zona delerano state annerite quattro pietre d’inciampo, poste in ricordo di alcuni ex deportati nei lager nazisti. Lorenza Bonaccorsi, presidente del MunicipioI Centro, ha scritto su X: “Sono comparse ...