Covid | ok del senato alla Commissione d’inchiesta | Zaffini | “E’ necessaria | non capisco le opposizioni”

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ilha dato il via libera al disegno di legge per l’istituzione di unaparlamentaresulla gestione dell’emergenza sanitaria causata ddiffusione epidemica dele sui provvedimenti adottati per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica. I voti favorevoli sono stati 94, i contrari 64, nessun astenuto. Il provvedimento, già approvato dCamera, L'articolo proviene da Il Difforme.