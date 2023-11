Cosmi | «Inter può vincere la Champions League | Inzaghi van Gaal 2023! Sui social…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023)crede nel potenziale dell’disia in Italia sia in Europa. L’allenatore perugino, in collegamento con “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, elogia la squadra ma soprattutto il collega nerazzurro per l’ottimo avvio di questa nuova stagione LOTTA SCUDETTO RINNOVATA – Il tema Napoli continua a far discutere così Serseopta per inquadrare il problema alla base delle aspettative sul bis azzurro: «L’anno scorso, Juventus e Milan non sono mai riuscite a competere con il Napoli per lo Scudetto. Quest’anno l’fa l’, la Juventus torna la Juventus e il Milan, anche se in modo altalenante, il Milan. Questo è il problema per il Napoli ma è inspiegabile come l’anno scorso le altre siano uscite subito dalla lotta ...