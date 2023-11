Cosmetici | accessori per il bagno e bombolette spray | la Finanza sequestra oltre mille prodotti non sicuri

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lucca, individuati due operatori al dettaglio che vendevanosenza i previsti standard di sicurezza per il consumatore

Cosmetici, accessori per il bagno e bombolette spray: la Finanza ... LA NAZIONE

Lucca, individuati due operatori al dettaglio che vendevano prodotti senza i previsti standard di sicurezza per il consumatore ...Vendevano prodotti al dettaglio senza i previsti standard di sicurezza per il consumatore: cosmetici, accessori per il bagno e bombolette spray. E’ quanto ha scoperto la guardia di finanza di Lucca ...