Così la Russia ha messo al buio Kyiv prima della pioggia di missili

L'analisi di Lavrov,come quella di Putin, converge con quella di Khamenei e Nasrallah: 'Non ... Lasta gettando i semi per esercitare il ruolo di mediatore di fiducia per tutte le parti in ...

Così Arabia e Russia vincono unite: la stretta che fa alzare il prezzo del petrolio (e arricchisce Putin e... Corriere della Sera