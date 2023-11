Cosa vedere a Cassino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 novembre 2023)è un borgo in provincia di Frosinone, conosciuto essenzialmente per la meravigliosa Abbazia di Monte, la più antica della nostra amata penisola. In realtà oltre al complesso religioso, c’è anche un borgo storico tutto da scoprire e tantissime attrazioni da visitare. Per esplorare questa cittadina laziale di soli 30 mila abitanti basta anche un weekend. Siete curiosi di saperne di più? L’Abbazia di MonteSapevate che l’Abbazia di Monteè il monastero più antico d’Italia? Questo luogo di culto è meta di pellegrinaggio, ma anche l’attrazione turistica che ha resouna delle destinazioni turistiche più famose della regione e d’Italia. Abbazia di Monte- ilcorrieredellacitta.com Considerata la culla del monachesimo d’Occidente, fu fondato nel 529 ...