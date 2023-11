Coppia intossicata in Irpinia | Gerardina Corsano uccisa dal pesticida

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Avvelenamento da. È questa l’ipotesi che sta emergendo sulle cause della morte di, la 46enne di Ariano Irpino, che per due volte aveva fatto ricorso all’ospedale Frangipane manifestando vomito e dolori addominali ma i medici non l’avevano ricoverata. Poi quando si era ripresentata la mattina del 31 ottobre la situazione era già precipitata e l’intervento dei sanitari non servì a scongiurare il tragico epilogo. Stamane nella chiesa Santissima Addolorata di Difesa Grande di Ariano Irpino, i funerali della donna officiati da Padre Paul Gumala, a cui ha partecipato anche il marito Angelo Menino, che è riuscito a salvarsi dopo il ricovero al Cotugno di Napoli. Funerali strettamente privati. “Gli inquirenti – sostengono in una nota gli avvocati della famiglia– stanno lavorando celermente ...