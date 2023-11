Coppia intossicata dopo una pizza ad Ariano Irpino | si allontana l' ipotesi botulino

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 9 novembre 2023) Una folla di parenti ed amici ha partecipato ai funerali di Gerardina Corsano, la 46enne di, in provincia di Avellino, deceduta la scorsa settimana per una sospetta intossicazione alimentare. Nella chiesa di Difesa Grande, la contrada rurale dove Gerardina viveva insieme al marito Angelo Meninno, sopravvissuto all'intossicazione, amici e conoscenti si sono stretti alla famiglia che alla vigilia del funerale aveva chiesto ai mezzi di informazione una presenza non invasiva.