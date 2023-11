Coppa Italia Serie C | la Juve Stabia batte la Turris in una sfida al cardiopalma

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Terminata ladel secondo turno diC tra. Il match ha visto trionfare i campani ai tempi supplementari, con il risultato di 3-5. Nel primo tempo gli ospiti hanno dominato la gara. Al 2? arriva il gol della. Bentivegna riceve palla in area di rigore ePagno con un tiro ad incrociare molto preciso, 0-1. Il raddoppio arriva al 42? con un contropiede magistrale degli ospiti. Bentivegna inventa per Marranzino, che a tu per tu con Pagno non sbaglia, 0-2. Nel secondo tempo si ribalta la situazione. Al 48? laaccorcia le distanze. D’Alessio serve un bel pallone al centro, girata di Pavone in area di rigore che...