Coppa Italia Serie C 2023 24 | il Rimini vince di misura col Perugia | finisce 1-0

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nel secondo turno delladiC ilbatte 1-0 davanti al proprio pubblico ile avanza agli ottavi di finale della competizione. La squadra di casa sblocca subito il risultato al minuto 8 grazie alla rete di Gabriele Capanni, alla seconda marcatura stagionale. Gli umbri provano a reagire per riportare la gara in pareggio calciando diverse volte nello specchio, ma gli manca la precisione per bucare la porta difesa da Colombo.così 1-0 per il, che negli ottavi di finale incontrerà il Cesena, in un derby romagnolo che si preannuncia infuocato. SportFace.

Per Pescara e Pineto è momento di tuffarsi verso sulladi Serie C. Il Delfino non sta vivendo un periodo florido di brillantezza e di floridità dal punto di vista dei risultati, viste le tre sconfitte consecutive che gli hanno fatto perdere ...

Archiviata la vittoria casalinga nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C, il Crotone di Lamberto Zauli ha ripreso nella giornata di giovedì 9 novembre gli allenamenti in vista del turno della 13^ ...