Copenaghen-Manchester United | Vavro contro Garnacho | “È un pagliaccio”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Sconfitti e attaccati. Gira tutto storto al: dopo il clamoroso ko in terra danese in Champions League scoppia una bufera attorno all'attaccante argentino

Come se non bastassero i risultati deludenti, ai limiti del fallimentare, in casaUnited non passa giorno senza aggiornamenti sulle "marachelle" dei bad boys che popolano ...del. I ...

Copenaghen - Man. Utd (4-3) Champions League 2023 la Repubblica

Clamoroso in Copenaghen-Manchester United: 13 minuti di recupero nel 1° tempo TUTTO mercato WEB

Oltre all'espulsione nel match di Champions League contro il Copenaghen, Marcus Rashford sta vivendo un periodo complicato. Il giocatore del Manchester ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...