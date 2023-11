Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) . Effettuato servizio straordinario del territorio in cui sono state poi identificate 135 persone e 67 veicoli Nella giornata del sette ottobre, gli agenti del Commissariato San, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio neidi Sana Teduccio e. Nel corso delle attività sono state identificate 135 persone, di cui 44 con precedenti di, e controllati 67 veicoli; è stata, inoltre, contestata una violazione del CodiceStrada per mancata copertura assicurativa. Se ti va lascia un like su Facebook e seguici su X L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.