(Di giovedì 9 novembre 2023) Tra metà novembre e dicembre in calendario stop dei sindacati e manifestazioni nelle grandi città, anche il Pd in piazza

L'Onu: mai così tanti bambini morti in un conflitto' e 'Coloni, attacchi crescentii ... Nel fondo spazio alla('La maggioranza sabota Meloni sullainemendabile. Ah, sì'). '...

Contro la manovra in arrivo una raffica di scioperi: dai medici, ai trasporti, alla scuola Il Sole 24 ORE

'Adesso basta!' CGIL e UIL scioperi e manifestazioni contro la manovra CGIL

Critiche dell'Fmi alla manovra di bilancio del Governo Meloni: «L’Italia deve lavorare duro per spendere bene i fondi del Next Generation Eu» ...CALCIO/SERIE C Domenico Marotta Doppia seduta di allenamento e primi lavori tattici ritagliati sulle caratteristiche del prossimo avversario. Mister Cangelosi sfoglia la rosa dei centrali ...