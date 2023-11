Consigli Fantacalcio 12ª Giornata | chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 9 novembre 2023) Neanche il tempo di far terminare la tre giorni di coppe europee che si torna in campo subito nei confini nostrani. Venerdì alle 18:30 inizia la 12ªdi Serie A con l’anticipo Sassuolo-Salernitana al quale farà seguito Genoa-Verona. E con esse ritorna anche il. Ecco idella redazione di Calcioweb per le gare della 12ª. Portieri Chi– Szczesny e Sommer, sulla carta, dovrebbero portare il +1 del portiere imbattuto. Meret, se la retroguardia non dovesse risentire delle fatiche della Champions, pure. Musso e Silvestri, in un Udinese-Atalanta che vede i bianconeri chiusi a riccio e i bergamaschi che faticano dopo l’Europa, potrebbe portare in dote una partita con pochi spunti offensivi. Chi– Fra i big il rischio è Maignan: in ...