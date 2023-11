Conference League | probabili formazioni di Cukaricki-Fiorentina | nuova goleada?

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo il 6-0 rifilato al Franchi, latorna in campo incontro il. Questa volta si gioca allo stadio Dubocica di Leskovac, tana della formazione serba, ma l’obiettivo dei toscani è lo stesso: vincere per blindare il primo posto nel girone. Dopo i due pareggi iniziali, infatti, laha ottenuto il primo successo proprio nella gara d’andata contro ile adesso cerca un bis importante in ottica qualificazione. Italiano opta per il turnover. Christensen in porta, il giovane Comuzzo in difesa viste le contemporanee assenze di Dodò e Kayode. A centrocampo turno di riposo per Bonaventura, Arthur e Mandragora sostituiti da Barak, Maxime Lopez e Duncan. In attacco ricarica le pile Nico Gonzalez, partirà Sottil dal primo minuto, Nzola ...