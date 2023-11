Conference League | Cukaricki-Fiorentina 0-1 | gol di Nzola su rigore

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lavince 1-0 sulin un match della quarta giornata del gruppo F di, disputato a Belgrado. A decidere la partita il gol disuall’8?. Nell’altro incontro del girone pareggio per 1-1 tra Ferencvaros e Genk. In classifica i viola sono primi con 8 punti, seguono Ferencvaros e Genk a quota 6, ilultimo a zero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Commenta per primo Igor Matic, allenatore del Cukaricki, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina nel girone di. 'Il modello Juventus è stato di grande ispirazione perché ho visto che la Fiorentina sfrutta bene gli spazi e quindi volevo ridurre al minimo questi spazi come hanno fatto i ...

I pronostici di giovedì 9 novembre: Europa League e Conference League Il Veggente

Europa & Conference League, tutti i risultati delle 18,45: pari tra Genk e Ferencvaros Fiorentina.it

E’ tempo di primi verdetti anche in Conference League. Al termine delle gare delle ore 18.45, valide per il quarto turno della fase a gironi, sono già tre le squadre che hanno strappato un pass per la ...Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...