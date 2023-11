Condannato a Nove Mesi di Reclusione per Body Shaming | Multa e Risarcimento

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 9 novembre 2023) L'Aquila - Il giudice monocratico del tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di un 60enne di Goriano Sicoli, accusato dicontro la consigliera comunale Teresa Nannarone. La pena includedi, unadi 400 euro, una provvisionale immediatamente esecutiva di 5mila euro e unda liquidare in sede civile. La vicenda riguarda un commento sessista e offensivo apparso nel 2019 in calce a un articolo online su "Il Germe", rivolto alla Nannarone, all'epoca presidente dell'assemblea del Pd. Ilconsiste nell'offendere o deridere una persona per il suo aspetto fisico. Il commento era in risposta a un'azione della Nannarone, che aveva ...