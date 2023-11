Condannato a 6 Anni e 2 Mesi l' Uomo che Abusava delle Figlie della Compagna

(Di giovedì 9 novembre 2023) Chieti - Un individuo di 53è statoa una pena di 6e 2di reclusione per aver commesso atti sessuali su dueminorennisua ex. Il processo con rito abbreviato si è svolto dinanzi al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Chieti, Andrea Di Berardino, con il pubblico ministero Giampiero Di Florio che aveva inizialmente richiesto una condanna a 5. I fatti si sono verificati nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022. Il giudice ha ordinato all'di risarcire i dalle due ragazze, costituite parte civile nel processo. L'ammontare del risarcimento sarà deciso in un successivo giudizio. Nel frattempo, è stata stabilita una provvisionale di 20.000 euro ...

