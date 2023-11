Concorso Università di Urbino | 3 Posti per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 9 novembre 2023) Presso l’diè stato aperto unPubblico per la selezione di 3di prima fascia in vari settori concorsuali e presso diversi Dipartimenti.diper 3L’degli Studi diCarlo Bo rende noto che, con Decreto Rettorale numero 488/2023 datato 13 ottobre 2023, sono state avviate tre procedure selettive volte alla nomina didi prima fascia, in conformità all’articolo 18, comma 4-ter, della legge n. 240/2010. Queste procedure riguardano diverse aree di competenza e sono destinate a coprire ruoli di rilievo presso vari Dipartimenti dell’.Ecco i dettagli delle tre procedure di ...