Concorso Università di Genova | 6 Posti per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 9 novembre 2023) Presso l’diè bandito unPubblico per la selezione di 6a tempo determinato, con contratto triennale, per diversi settori disciplinari e Dipartimenti.diper 6Con il decreto rettorale numero 5013, emanato il 20 ottobre 2023, l’diannuncia ufficialmente l’avvio di procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento dia tempo determinato. Queste selezioni prevedono la stipulazione di contratti di lavoro subordinato con una durata triennale e sono in piena conformità con quanto stabilito dall’art. 24, comma 3, lettera b) della legge numero 240 del 30 dicembre 2010. Le posizioni ...