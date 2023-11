Concorso per Agenti di Polizia | basta il diploma superiore e il lavoro è assicurato | ecco dove

Leggi su informazioneoggi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Siamo in Provincia di Bergamosono in essere due concorsi finalizzati al reperimento didie funzionari tecnici. Le figure richieste sono 5 e per inviare le candidature c’è poco tempo: si ammettono domande fino al prossimo 15 novembre 2023. Come per tutti i concorsi, gli interessati dovranno rispondere a determinati requisiti e inviare la domanda secondo specifiche modalità. Interessante opportunità:perdie Funzionari Tecnici a Bergamo – InformazioneOggi.itPiù in particolare, la Provincia di Bergamo ha indetto unper 2diLocale e per 3 funzionari tecnici, che saranno da destinare rispettivamente al settore Direzione Servizi di gestione e Controllo del Territorio, ...