Concerti di Salmo e Noyz Narcos nel 2024 con Hellraisers Live dopo CVLT | date e biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ilsarà l’anno in cui i palchi si infiammeranno con idi. Duespeciali con le quali i due rapper porteranno in scena il loro joint album(leggi la nostra recensione) e i più grandi successi delle rispettive carriere. Anche quando si tratta di salire sul palco,tirano in ballo il mondo dell’horror citando la saga cinematografica che dal 1987 infesta i nostri incubi per la presenza di Pinehead.dinelDue saranno idi: neli due rapper ...