Commissione d' inchiesta Covid | ok del Senato ma a testo farlocco | non si indagherà su obblighi vaccinali | stato di emergenza e Dpcm | i nomi dei 94 sì e dei 64 no

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ok delad unad'parlamentare sulla gestione del. I voti a favore in aula sono stati 94, 64 i contrari e nessun astenuto. A sostenere la proposta, le forze della maggioranza, con l'aggiunta di Italia Viva, contrarie le opposizioni. A colpire gli osservatori, in part