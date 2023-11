Commercio di vicinato per Natale | corso per negozianti a Taranto | “Comunicare per vendere” Distretti urbani

(Di giovedì 9 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Conf: Per i negozi di, il momento della vendita diretta si rivela strategico per il successo della attività; uno dei valori fondamentali del negozio tradizionale è infatti il rapporto personale che si viene a instaurare tra il venditore ed il cliente. Così come sono altrettanto importanti la vetrina, l’allestimento, l’esposizione delle merci, i servizi aggiuntivi e tutti quegli aspetti comunicativi che concorrono a valorizzare i prodotti e a rendere più attrattivo il negozio fisico. Pertanto, per il buon andamento di un negozio è d’obbligo curare tutti quegli elementi che vanno oltre le merci (qualità/prezzo etc.) e che puntano a migliorare le tecniche di presentazione e vendita, valorizzare la immagine e la comunicazione del punto vendita. In questa direzione ...

"Comunicare per vendere a Natale … e non solo": è l'iniziativa dell'Ente Bilaterale per il Commercio, in collaborazione con Confcommercio. Le festività natalizie per le attività del commercio al dettaglio rappresentano uno dei periodi dell'anno più attesi e determinanti per i bilanci aziendali.