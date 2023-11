Come stampare i messaggi WhatsApp su Android e su iPhone

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 9 novembre 2023) L'app dipermette dicon facilità tutta la conversazione avuta con un amico, un collega o un parente o con qualsiasi altra persona in chat, utilizzando la stampante già configurata per la stampa e presente sulla stessa rete Wi-Fi del nostro telefono. Si possono quindisue su, utilizzando le procedure consigliate ed efficaci per ottenere una buona impaginazione. Vi suggeriamo di configurare in anticipo la stampante per l'accesso da telefono,visto nelle nostre guide sudae suda. LEGGI ANCHE ->in PDF da PC e ...