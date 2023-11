Come guarire l' autotrasporto? Cancellando scelte irreali fatte da chi non ha idea di cosa sia il mercato

(Di giovedì 9 novembre 2023) Uno stanziamento statale del valore di 700 milioni di euro da investire da qui al 2026: parte da qui il "piano" per stimolare e rilanciare gli investimenti nel settore dell', per ...

... si legge in un comunicato stampa condiviso che denunciaci siano "da una parte, le istituzioni dell'Unione europea che, in assenza di correttivi razionali in grado di accogliere il principio di ...

Basta infortuni: la fascite plantare. Cos'è, come si gestisce, le cause e come guarire Tuttosport

Monsignor Paglia: «Anche quando non si può guarire si deve ... Famiglia Cristiana

Fratture e ferite, ha precisato, che si sono create "anche per responsabilità del partito che mi trovo a guidare. Ma è un partito che si mette in discussione e decide una linea diversa. Siamo qui per ...I dati dell’indagine Ipsos per Vidas: passi avanti ma c’è ancora chi le etichetta come «inutili» oppure le confonde con le «cure naturali». L’importanza della formazione ...