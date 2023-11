Colosseo | firmato il contratto con il nuovo gestore della biglietteria | cosa cambia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma,, 9 novembre 2023 – Dopo 27 anni si: non più concessione ma appalto. Il Parco archeologico delha comunicato di averildi servizi con il, che è Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Ilavrà una durata di 48 mesi, a partire dalla data di avvio delle attività, prevista a partire per l’1 febbraio 2024. Chi è Cns (Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa) Cns, leader nel settore, comprende la mandante Midaticket srl, specializzata nel campo dei beni culturali e le ditte esecutrici indicate dal consorzio, ovvero REAR società cooperativa e Cooperativa Sociale Zoe. Cns e Midaticket srl utilizzeranno un software di ...