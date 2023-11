Cinque cocktail da gustare in casa | ricette e consigli

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 9 novembre 2023) Guida pratica “for dummies” in 10 sempliciper preparare 5 drink fai-da-te e festeggiare l’Happy Hour Day in compagnia. Come ogni anno il 12 novembre ricorre l’Happy Hour Day, la giornata che celebra a livello internazionale un rito molto amato dagli italiani, vera e propria tendenza a livello globale. Ci si aspetta grande festa negli Stati Uniti, Paese in cui è nato, ma non solo. Se infatti quella dell’ora felice è un’abitudine che arriva direttamente da Oltreoceano, l’italianissimo aperitivo, ad esempio, è la tradizione che più si avvicina a quella di lunga data dell’Happy Hour. Le prime menzioni del termine, di fine Ottocento, riguardano il cosiddetto Happy Hour Social Club, che organizzava ricchi banchetti in occasione delle feste. L’Happy Hour diventa poi uno strumento di propaganda per il movimento femminista, che rivendicava, tra i diritti fondamentali ...