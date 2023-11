Cinema | le uscite del weekend 11-12 novembre | arriva in sala “The Marvels”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Fioccano diverse novità in arrivo alnel corso deldel’11 e 12, tra cui si segnala The. Il nuovo film del Marveltic Universe riporterà sul grande schermo l’attrice Premio Oscar Brie Larson nei panni di Captain Marvel. Di seguito, ecco gli altri titoli in arrivo. Nel corso del11-12approderanno alnumerose novità, tra le quali spicca The. Il film si basa sui fumetti della Marvel Comics relativi ai personaggi di Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau e prosegue la storia iniziata sul grande schermo con Captain Marvel, del 2019, e proseguita con la miniserie televisiva Mrs. Marvel, del 2022. Ledel11-12 ...

... l'associazione sindacale che raccoglie il maggior numero degli interpreti dellae della tv ... in modo ancora più grave, tutte lefilmiche della prossima estate. Da oggi invece gli ...

Netflix, le uscite più interessanti di questa settimana Università eCampus

Studenti sempre più isolati, lo sfogo: "Costretti a scegliere tra scuola e vita sociale". E costa tutto troppo Skuola.net

Siamo in attesa dei dettagli su questa agognata fine dello sciopero, che andava avanti da luglio e che stava per minacciare le uscite dei blockbuster americani del 2024 (qualcuno è già slittato al ...The Devil on Trial - Processo al Diavolo, il nuovo docufilm Netflix Original, non è il solito titolo dedicato ai fan del cinema del terrore, bensì un'opera in grado di bilanciare varie componenti: ...