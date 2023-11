Cina | rapporto | 364 mln utenti di assistenza sanitaria via Internet

(Di giovedì 9 novembre 2023) Hangzhou, 09 nov – (Xinhua) – Fino a giugno, lacontava oltre 364 milioni didivia, secondo unpubblicato ieri dall’Accademia cinese degli studi sul cyberspazio in occasione del vertice di Wuzhen della WorldConference (WIC) 2023. La copertura dinelle aree rurali cinesi si e’ attestata al 60,5%, e circa 68.000 persone disabili in media sono riuscite a essere impiegate attraversoogni anno, indicando che la tecnologia digitale sta svolgendo un ruolo piu’ profondo nella vita quotidiana delle persone, secondo il ChinaDevelopment Report 2023. La tecnologia digitale ha anche contribuito a innovare le risorse culturali, e alla ...

... sostenuta non con gli stessi ritmi delle altre superpotenze, come USA e. A questo vanno ... Draghi avrà il compito di redigere un, per conto della Commissione Europea, in cui spiegherà ...

Un nuovo inizio. Cina ed Australia a 50 anni dall'avvio dalla loro ... Radio Cina Internazionale

Cina-Australia, Albanese ricevuto da Xi: “La crescita economica di Pechino è nel nostro interesse” Agenzia Nova

Per aiutare gli ospiti a trovare spazi eccezionali in cui soggiornare, Airbnb ha lanciato Amati dagli ospiti, una collezione composta dai 2 milioni di annunci più apprezzati sulla piattaforma in base ...Viaggiando attraverso la storia ed esplorando una prosperità millenaria - Scopri le reliquie storiche della "Via della seta marittima" di Fuzhou ...