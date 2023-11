Cina | leader d’impresa britannico | sesta CIIE definisce scenario per 2024

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Londra, 09 nov – (Xinhua) – Laedizione della China International Import Expo (), attualmente in corso, e’ un segno di crescita e di sviluppo, eloper il, ha dichiarato John McLean, presidente del Centro per lo sviluppo degli affari tra Regno Unito e. “Creando pietre miliari o punti focali, le aziende possono utilizzare la fiera per lanciare nuovi prodotti, rivitalizzare i loro marchi, presentarsi al mercato cinese e acquisire una comprensione generale delle dinamiche attuali e del potenziale di crescita del mercato cinese”, ha dichiarato McLean. Laedizione dellae’ in corso a Shanghai dal 5 fino a domani 10 novembre. Uno dei suoi roadshow, tenutosi a Londra a maggio, ha attirato molti ...