Cina | IPP -2 | 6% a ottobre

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pechino, 09 nov – (Xinhua) – L’Indice dei prezzi alla produzione (IPP) della, che misura il prezzo delle merci al cancello della fabbrica, e’ diminuito del 2,6% su base annua a, ha dichiarato oggi l’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Su base mensile, l’IPP die’ rimasto invariato, a causa delle fluttuazioni di prezzo del petrolio greggio internazionale e dei metalli non-ferrosi, nonche’ di un’elevata base nello stesso periodo dell’anno scorso, ha dichiarato lo statistico dell’NBS, Dong Lijuan. L’IPP del settore di estrazione petrolifera e di gas e’ aumentato del 2,8% su base mensile a, secondo i dati dell’NBS. L’IPP didell’industria di fusione e laminazione dei metalli non ferrosi e’ diminuito dello 0,2% mese su mese, mentre quello dell’estrazione e ...

Market mover della settimana dal 30 ottobre al 3 novembre: in evidenza Federal Reserve, con Bank of England e Bank of Japan, oltre a un calendario ricco di dati.