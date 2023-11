Cina | a ottobre inflazione sotto attese | negativa per lo 0 | 2%

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (askanews) – Un nuovo indebolimento della dinamica dei prezzi al consumo in, che ha portato l’indice generale a segnare un calo dello 0,2% su base annua aviene descritto come un “ritorno in deflazione” del gigante asiatico da diversi media finanziari. E la dinamica di debolezza, riferita dall’ufficio di statistica cinese e più marcata del previsto, trova ulteriori conferme anche sui prezzi alla produzione dell’industria, che sempre ahanno registrato il 13esimo mese consecutivo di calo, pari al 2,6% su base annua, in questo caso però leggermente meno accentuato delle previsioni. Tuttavia alcuni analistilineano come sarebbe più corretto utilizzare il termine “dis”, perché in realtà la deflazione è un fenomeno più ampio che si verifica quando una ...

