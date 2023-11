Ciclismo | Gianni Moscon correrà con la Soudal Quick-Step nel 2024

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Mancava un corridore per completare l’organico in vista delallae la squadra di Patrick Lefevere ha scelto un italiano. Si tratta di: dopo due stagioni tutt’altro che semplici all’Astana Qazaqstan, ricche di sfortuna e problemi fisici vari, il Trattore vuole rilanciarsi in una squadra top. Le parole dell’azzurro: “Laè una delle squadre più grandi al mondo. Quando ho gareggiato contro questa squadra nelle classiche in tutti questi anni, era sempre la squadra a cui prestare attenzione, la squadra che era nel posto giusto al momento giusto e rendeva la gara dura. Correre un giorno per laera uno dei miei obiettivi ...