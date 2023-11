Ciampino | come mai ha questo nome?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 novembre 2023), noto Comune della Provincia di Roma, è famoso per la presenza dell’aeroporto ma ha anche tante altre curiosità: a partire dalè un noto Comune della Provincia di Roma con 37.984 abitanti. Attuale sede dell’aeroporto internazionale Giovan Battista Pastine che ha ospitato anche personalità importanti. Uno dei principali riferimenti per quanto concerne il traffico aereo della Capitale. C’è anche Fiumicino conprimato. Una riconoscenza tradotta anche sul piano degli introiti. Il Comune è lo specchio del turismo laziale e non solo: asi è anche fatta la storia recente perchè nel Comune approdarono persino i medici da Cuba che contribuirono a debellare la pandemia da Coronavirus. Al netto diha tante altre curiosità ...