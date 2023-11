Chiariello | “Di Lorenzo non sta in piedi | Simeone anima in pena Raspadori scomparso nel secondo tempo”

... Union Berlino - Napoli, editoriale' Una giocata individuale ci ha portato una vittoria ... Male Lobotka e Di, hanno sbagliato una marea di palloni che non è da loro. Si è dannato l'...

Chiariello: 'Nel Napoli c'è un'anima in pena, non ha la fiducia di Garcia. Di Lorenzo a terra' AreaNapoli.it

Chiariello: "Odio chi dà dello scemo a Garcia per partito preso. Chi lo fa gioca contro il Napoli" Tutto Napoli

Il capitano della squadra partenopea non ha convinto nella gara contro l'Union Berlino. Le pagelle dei quotidiani hanno bocciato la sua prestazione.Umberto Chiariello, giornalista, ha commentato il pareggio del Napoli in Champions con l’Union Berlino ai microfoni di Canale 21. Queste le sue parole: “Il problema non è la Champions ma la gestione d ...