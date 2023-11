(Di giovedì 9 novembre 2023)dueda unain. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano Nella mattina di martedì, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tasso, hanno notato un uomo che si aggirava tra i veicoli incon atteggiamento circospetto; lo stesso, subito dopo, si è avvicinato ad un’auto e, dopo aver infranto il vetro posteriore sinistro con un cacciavite, ha asportato dueper poi darsi alla fuga a piedi. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso del cacciavite e delle dueappena asportate. Pertanto, un 50enne napoletano, con precedenti di polizia, è finito in ...

Napoli . Gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tasso, hanno notato un uomo che si aggirava tra i veicoli in sosta con ...

Chiaia, ruba due valigie da una vettura in sosta: arrestato Ottopagine

Chiaia, ruba due valigie da una vettura in sosta: arrestato Virgilio

Nella scorsa mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando, nel transitare in via Tasso, hanno notato un uomo che si aggirava tra i veicoli in sosta. Poco dopo, si è avvicinato ad un'auto e, dop ...Una signora di 65 anni decide di fare una passeggiata a Napoli nella villa comunale del quartiere Chiaia, approfittando degli ultimi raggi di sole. Mentre ...