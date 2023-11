Chi è Massimiliano Varrese? Età | moglie e Instagram

Ovviamente verrà rivelato anchetra Grecia, Vittorio, Giampiero, Letizia,, Ciro e Giuseppe riuscirà a vincere il televoto. In base ai sondaggi circolati online pare che sia proprio l'...

Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination giovedì 9 novembre Sky Tg24

Grande Fratello, eliminata Giselda Torresan. Chi è stato nominato ... Adnkronos

Massimiliano Varrese contro tutti: "Parlate chiaro, vedo tanta falsità in giro, voglio persone cristalline". Poi l'indomani le scuse: "Mi dispiace per le modalità, ci sto lavorando" ...Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il diciottesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Ciro Petrone, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Gr ...