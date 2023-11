Chi è l’influencer più ricco d’Italia? La classifica | Chiara Ferragni batte tutti | i guadagni

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 9 novembre 2023) Quanto guadagnano gli influencer italiani? Il quotidiano La Stampa ha realizzato un articolo nel quale indaga suidi chi lavora essenzialmente attraverso i social, stabilendo unae svelando numeri, spesso stellari, legati alle entrate per ogni singolo post. Quanto guadagnano gli influencer in Italia?i numeri Quando si parla degli influencer e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.