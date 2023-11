Chi è Kayleigh Williamson | la prima donna con sindrome di Down a completare la maratona di New York

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 9 novembre 2023)ce l’ha fatta. La 33enne ha completato ladi Newstabilendo un nuovo record: è lacon affetta ladia riuscire in tale impresa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Muir (@tinamuir88) La gioia dopo ladi New: “Mi sono sentita una diva” Dopo dieci ore, nove minuti e undici secondi ha tagliato il traguardo in lacrime insieme a sua madre Sandy, che l’ha accompagnata durante tutta la corsa: “Per lei è stata un’emozione grandissima, specialmente alla fine, gli ultimi 3 chilometri”. La madre ha poi ripercorso questi ultimi chilometri, non nascondendo che verso la fine sia stata ...