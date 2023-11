Chi è e chi non è Francesca Albanese | l' esperta Onu sulla Palestina ' azzannata' dalle Iene

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ma leggo male io oppure proprio in quel curriculum lei comunica di essere in possesso di una qualifica ("LAWYER") che lei stessa ammette di non possedere a molti mesi dalla nomina?!', Poi l'ultimo ...

Dopo l'arrivo della possibilità di filtrare i messaggi per data perutilizza WhatsApp Web in beta , arriva una novità anche per la stabile dove è in corso il rollout di alcune nuove possibilità per la formattazione dei messaggi . Nello specifico il servizio di ...

Secondo acconto IRPEF: chi beneficia del rinvio al 2024 Ipsoa

Diretta sorteggi Atp Finals Torino: tabellone e gironi, chi affronta ... Corriere dello Sport

Esultanza Leao dopo la rete in Milan PSG: ecco a chi era rivolta e cosa filtra con i tifosi rossoneri... Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Verona: «Euforia esterna generale dopo la ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...