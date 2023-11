Champions League | non solo l'Inter | ecco le squadre già agli ottavi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Quattro turni a volte bastano per qualificarsidi finale di. E sono bastati a ben seiche, in anticipo...

Nello stato di grazia in cui si trova, l' Inter è inarrestabile, in campionato come in, ai cui ottavi di finale si è qualificata con due turni d'anticipo (è la seconda volta nella sua storia), al pari della Real Sociedad. La conferma arriva da Salisburgo dove la capolista ...

Dopo la vittoria dei capitolini contro il Feyenoord ieri sera anche l’Inter dell’ex Simone Inzaghi ha ottenuto i 3 punti nel proprio girone di Champions League. I nerazzurri hanno battuto per 0-1 ...Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...