Champions League | l’Inter espugna Salisburgo e vola agli ottavi Napoli sprecone con l’Union Berlino

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ricca serata di, si è conclusa la quarta giornata della fase a gironi.ha battuto ila domicilio per 1-0 grazie al rigore trasformato da Lautaro Martinez all’86mo minuto. I nerazzurri hanno così risposto alla Real Sociedad (vittoriosa per 3-1 contro il Benfica) e si sono qualificatidi finale insiemespagnoli. Gli uomini di Simone Inzaghi lotteranno ora per il primato nel raggruppamento proprio contro gli iberici, potrebbe risultare lo scontro diretto che tra un mese chiuderà il raggruppamento. Ilha sciupato una ghiotta occasione per ipotecare definitivamente la qualificazionedi finale. I Campioni d’Italia hanno infatti pareggiato per 1-1 contro ...

, arrivano altre ufficialità: anche Inter, Real Madrid, Real Sociedad e Bayern Monaco staccano il pass per gli ottavi Altri verdetti dal mercoledì di, che ci consegna ...

Champions League, sei squadre hanno già staccato il pass per gli ottavi. C'è anche l'Inter TUTTO mercato WEB

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una ...Nella quarta giornata del gruppo C della Champions League, Napoli e Union Berlino si sfidano al ‘Maradona’, il match si conclude con un pareggio 1-1. Il Napoli si porta in vantaggio con Politano al 39 ...