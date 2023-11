Champions | Lautaro ' volevamo passare turno e lo abbiamo fatto'

Nello stato di grazia in cui si trova, l' Inter è inarrestabile, in campionato come in, ai cui ottavi di finale si è qualificata con due turni d'anticipo (è la seconda volta ...da...

Salisburgo-Inter di Champions League diretta risultato 0-1: gol di Lautaro, nerazzurri agli ottavi Corriere della Sera

Dopo la vittoria dei capitolini contro il Feyenoord ieri sera anche l’Inter dell’ex Simone Inzaghi ha ottenuto i 3 punti nel proprio girone di Champions League ... Grazie al gol di Lautaro Martinez i ...Suo il cross che Lautaro quasi fionda in porta.Darmian ... L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions con due giornate d’anticipo, l’ultima volta era successo nel 2004-05: c’è tanto di Simone in ...