Champions | Inzaghi | orgoglio per qualificazione in anticipo

Il tecnico dell'Inter Simoneha parlato della qualificazione conquistata agli ottavi diLeague: ecco cosa ha detto Ai microfoni di Prime Video, Simonecommenta così la vittoria della sua Inter contro il ...

Inzaghi: "Che orgoglio la qualificazione anticipata! Ma quanto corre il Salisburgo..." La Gazzetta dello Sport

Verso Salisburgo-Inter, la conferenza di Inzaghi LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

I vice campioni d’Europa in carica sono ancora imbattuti in questa Champions, avendo sconfitto il Benfica e due volte il Salisburgo oltre al pareggio all’esordio con il Real Sociedad. La squadra di ...L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez commenta la vittoria in Champions League contro il Salisburgo, decisa dalla sua rete nel finale. Contento per il passaggio del turno, sottolinea come la ...