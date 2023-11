Martedì seconda giornata diin Francia, contro il Mulhouse di Salvagni, battuto 3 - 0 in Turchia dal Vakifbank nella gara d'esordio. Leggi anche Ora è ufficiale, Velasco nuovo c.t. dell'...

Champions donne: Egonu scatenata, partenza sprint per Milano La Gazzetta dello Sport

Champions League donne, per la Roma girone di ferro RaiNews

Con partenza in territorio elvetico a 3.720 metri di quota vicino a Zermatt ed arrivo a 2.840 in territorio italiano, sopra Cervinia, doveva essere non solo la prima discesa di Coppa veramente ...LE PAROLE – «È una tematica su cui credo debba esserci massima trasparenza perché il tema lo richiede ed è opportuno farlo. Bisogna fare chiarezza su un argomento specifico: la FIGC ha natura come que ...