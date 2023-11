Champions | anche Real Madrid | Bayern e Real Sociedad agli ottavi

Oltre all'Inter,la Real Sociedad (che fa parte dello stesso gruppo dei nerazzurri), il Real Madrid e il Bayerrn Monaco si sono qualificati agli ottavi di finale dellacon due turni di anticipo sulla ...

Salisburgo-Inter, dove vedere la Champions League stasera (anche ... WIRED Italia

Dove vedere Salisburgo-Inter (anche gratis) stasera in streaming GQ Italia

Dopo la vittoria dei capitolini contro il Feyenoord ieri sera anche l’Inter dell’ex Simone Inzaghi ha ottenuto i 3 punti nel proprio girone di Champions League. I nerazzurri hanno battuto per 0-1 ...Anche in Austria è sempre derby d'Italia. In occasione di Salisburgo-Inter, l’ex Juventus Claudio Marchisio è stato infatti bersagliato dai cori di insulto dei tifosi nerazzurri mentre si trovava a ...