Ceppaloni | il sindaco chiede un incontro urgente con Prefetto e Cooperativa Itaca

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa deldi, Claudio Cataudo, cheuncon ile la Coop.. “Io sottoscritto Dott. Claudio Cataudo, nella qualità didel Comune di, comunico e richiedo quanto segue. In data 04 agosto u.s. inoltrai una nota, alla quale ne fecero seguito ulteriori, manifestando il mio dissenso per le modalità con le quali era stata gestita la vicenda dell’accoglienza di immigrati stranieri in alcuni immobili di privati ricadenti nel territorio comunale, (di cui tra l’altro ero stato messo a conoscenza solamente per vie informali attraverso articoli di giornale) e le mie preoccupazioni in ordine ...