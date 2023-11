Centola | droga in auto | arrestato 18enne

Leggi su zon

(Di giovedì 9 novembre 2023) A, nel corso della serata del 7 Novembre, i Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota e-Palinuro hanno deferito, in stato di libertà, per detenzione di sostanze stupefacenti, undi Camerota. Quest’ultimo, nel corso di un servizio di controllo dinamico del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi dello scalo ferroviario, è stato trovato in possesso di hashish per un peso di circa 57 grammi. I Carabinieri hanno poi esteso i controlli anche all’abitazione del giovane. Proprio l’estensione di queste ispezioni hanno poi permesso di ritrovare anche il materiale per il taglio dell’hashish ed un bilancino di precisione. Quest’ultimo, molto probabilmente, ha avuto un ruolo fondamentale nell’operazione di taglio e di confezionamento delle sostanze stupefacenti. ...